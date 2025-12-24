Скидки
Стал известен состав участников Гонки чемпионов между лыжниками и биатлонистами

Стал известен состав участников Гонки чемпионов между лыжниками и биатлонистами
Стал известен состав участников предстоящей Гонки чемпионов Технониколь, которая пройдёт в Рязани на стадионе «Алмаз» 3 и 4 января 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лыжниками и биатлонистами, которые примут участие в состязаниях.

Лыжные гонки
мужчины — Иван Горбунов, Павел Соловьёв, Сергей Ардашев, Сергей Волков, Иван Якимушкин, Константин Тиунов, Денис Спицов, Артём Мальцев, Александр Терентьев.

женщины — Алёна Баранова, Татьяна Сорина, Анастасия Фадеева, Вероника Степанова, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова, Лилия Горбунова, Алина Пеклецова, Юлия Ступак, Екатерина Никитина.

Биатлон
мужчины — Александр Логинов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Даниил Усов, Евгений Сидоров, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский, Эдуард Латыпов, Евгений Сидоров.

женщины — Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кира Дюжева, Динара Смольская, Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Елизавета Бурундукова, Виктория Сливко, Полина Плюснина, Анастасия Шевченко.

