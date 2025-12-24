Вяльбе: мне нельзя брать винтовку в руки из-за нервов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила навыки стрельбы лыжников в преддверии Гонки чемпионов Технониколь, которая пройдёт в Рязани на стадионе «Алмаз» 3 и 4 января 2026 года.

«Лыжники очень неплохо стреляют. Даже я в детстве пробовала, неплохо получалось. Но потом поняла, что мне нельзя брать винтовку в руки из-за нервов (смеётся)», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В Гонке чемпионов примут участие российские лыжники и биатлонисты, а также биатлонисты из Беларуси. В первый день состоятся квалификация и определение составов команд «лыжник + лыжница + биатлонист + биатлонистка». Во второй день пройдёт гонка.