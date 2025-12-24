Кубок России по лыжным гонкам: расписание пятого этапа сезона-2025/2026 в Кирово-Чепецке

В субботу, 27 декабря, в Кирово-Чепецке начнётся пятый этап Кубка России по лыжным гонкам — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного этапа соревнований, который завершится 28 декабря.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Пятый этап, Кирово-Чепецк. Расписание (время московское)

27 декабря, суббота

11:00 – женщины, спринт, свободный стиль, квалификация

11:30 – мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация

13:00 – женщины, спринт, свободный стиль, финалы

13:30 – мужчины, спринт, свободный стиль, финалы

28 декабря, воскресенье

11:00 – женщины, скиатлон 10 км + 10 км

13:00 – мужчины, скиатлон 10 км + 10 км

Победителями общего зачёта Кубка России в сезоне-2024/2025 стали Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.