Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок России по лыжным гонкам: расписание пятого этапа сезона-2025/2026 в Кирово-Чепецке

Кубок России по лыжным гонкам: расписание пятого этапа сезона-2025/2026 в Кирово-Чепецке
Комментарии

В субботу, 27 декабря, в Кирово-Чепецке начнётся пятый этап Кубка России по лыжным гонкам — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного этапа соревнований, который завершится 28 декабря.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Пятый этап, Кирово-Чепецк. Расписание (время московское)

27 декабря, суббота

11:00 – женщины, спринт, свободный стиль, квалификация

11:30 – мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация

13:00 – женщины, спринт, свободный стиль, финалы

13:30 – мужчины, спринт, свободный стиль, финалы

28 декабря, воскресенье

11:00 – женщины, скиатлон 10 км + 10 км

13:00 – мужчины, скиатлон 10 км + 10 км

Победителями общего зачёта Кубка России в сезоне-2024/2025 стали Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.

Материалы по теме
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android