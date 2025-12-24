Расписание многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, где примут участие Коростелёв и Непряева

В воскресенье, 28 декабря, в Тоблахе (Италия) начнётся престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований, на которых примут участие два российских лыжника — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.

Лыжные гонки. Многодневка «Тур де Ски» — 2025/2026. Расписание (время московское)

Тоблах, Италия

28 декабря, воскресенье

13:45 — женщины, спринт, свободный стиль, квалификация

14:20 — мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация

16:15 — женщины, спринт, свободный стиль, финалы

16:20 — мужчины, спринт, свободный стиль, финалы

29 декабря, понедельник

13:45 – мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль

16:45 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль

31 декабря, среда

13:30 – мужчины, 5 км, масс-старт, свободный стиль

16:30 – женщины, 5 км, масс-старт, свободный стиль

1 января, четверг

12:30 – мужчины, 20 км, гонка преследования, классический стиль

14:30 – женщины, 20 км, гонка преследования, классический стиль

Валь-ди-Фьемме, Италия

3 января, суббота

14:15 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация

14:50 — мужчины, спринт, классический стиль, квалификация

16:45 – женщины, спринт, классический стиль, финалы

17:10 — мужчины, спринт, классический стиль, финалы

4 января, воскресенье

13:30 – мужчины, 10 км, масс-старт в гору, свободный стиль

17:30 – женщины, 10 км, масс-старт в гору, свободный стиль