Расписание многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, где примут участие Коростелёв и Непряева

В воскресенье, 28 декабря, в Тоблахе (Италия) начнётся престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований, на которых примут участие два российских лыжника — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.
Лыжные гонки. Многодневка «Тур де Ски» — 2025/2026. Расписание (время московское)
Тоблах, Италия
28 декабря, воскресенье
13:45 — женщины, спринт, свободный стиль, квалификация
14:20 — мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация
16:15 — женщины, спринт, свободный стиль, финалы
16:20 — мужчины, спринт, свободный стиль, финалы
29 декабря, понедельник
13:45 – мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль
16:45 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль
31 декабря, среда
13:30 – мужчины, 5 км, масс-старт, свободный стиль
16:30 – женщины, 5 км, масс-старт, свободный стиль
1 января, четверг
12:30 – мужчины, 20 км, гонка преследования, классический стиль
14:30 – женщины, 20 км, гонка преследования, классический стиль
Валь-ди-Фьемме, Италия
3 января, суббота
14:15 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация
14:50 — мужчины, спринт, классический стиль, квалификация
16:45 – женщины, спринт, классический стиль, финалы
17:10 — мужчины, спринт, классический стиль, финалы
4 января, воскресенье
13:30 – мужчины, 10 км, масс-старт в гору, свободный стиль
17:30 – женщины, 10 км, масс-старт в гору, свободный стиль