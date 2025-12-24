Скидки
«Нормально для русского человека». Лыжник Сахаров — об отношении к нецензурной лексике

Лидер юниорской сборной России в лыжных гонках 18-летний Андрей Сахаров рассказал, что иногда использует нецензурную лексику в случае неудач.

– Используешь ли ты нецензурную лексику?
– Бывает, конечно. Особенно в ситуациях, когда что-то не получается. Но я стараюсь делать это так, чтобы никто не слышал. Да это у всех бывает, это совершенно нормально для русского человека. Лучше так выпустить пар, чем публично, — сказал Сахаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Сахаров — лыжник из Костромы, изучает информационную безопасность в Высшей IT-школе местного университета. 24 ноября ему исполнилось 18 лет.

Полное интервью с юным лыжником можно прочитать на «Чемпионате».

