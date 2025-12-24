«Не думаю, что наш уровень настолько ниже». Сахаров — о первых гонках россиян на лыжном КМ

Российский лыжник Андрей Сахаров оценил возвращение представителей России на международную арену на этап Кубка мира в Давосе.

– У Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой было то же желание, но реальность оказалась суровой. Это говорит о том, что уровень российских лыж упал?

– Я так не считаю. Не думаю, что наш уровень настолько ниже, чем у соперников. А результатам Савелия и Даши есть объяснение. Прежде всего ни спортсмены, ни сервис не привыкли к тому, чтобы готовить лыжи без фтора и бегать на таких лыжах. Понятно, что они подобрали лучший из возможных вариантов, но вряд ли он был сравним с тем, что было у тех же норвежцев. Далее, насколько я понял, у спортсменов просто не было возможности взять все проверенные и откатанные лыжи, были совершенно новые и неоттестированные пары. То есть не был проведён тщательный отбор инвентаря, чтобы понять, какие пары точно едут. Хорошие лыжи были, идеальных не было. Ну и адаптация к горам – сложно бежать в такой суматохе на такой высоте, — сказал Сахаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.