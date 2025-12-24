«Уверен, что будет лучше». Сахаров предположил, как россияне выступят на «Тур де Ски»

Российский лыжник Андрей Сахаров предположил, как россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелёв выступят на «Тур де Ски». Ранее Непряева и Коростелёв, выступающие на Кубке мира в нейтральном статусе, подтвердили квоты для участия в Олимпийских играх в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

– То есть на «Тур де Ски» они выступят значительно лучше?

– Уверен, что будет лучше. Савелий и Дарья смогут приблизиться к топ-10, а то и забегать в десятку лучших.

– Место в топ-10 на отдельных гонках можно считать успехом?

– А почему нет? Это будет очень достойный результат. Просто изначально не нужно строить завышенных ожиданий, — сказал Сахаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.