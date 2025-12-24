«Всегда можно сказать no comments». Сахаров — о провокационных вопросах иностранцев

Лидер юниорской сборной России в лыжных гонках 18-летний Андрей Сахаров заявил, что готов общаться с иностранными журналистами в случае допуска на международные соревнования.

– Ты видел, как общался Савелий с норвежскими и шведскими журналистами, какие вопросы, в том числе неудобные, они ему задавали. Ты к такому тоже готов?

– У меня не такой темперамент, как у Савелия, но я буду готов, если получится поучаствовать в международных стартах. В конце концов, всегда можно сказать no comments (улыбается). Савелий огромный молодец, что не стал увиливать и что-то придумывать. Он очень достойно себя показал в плане общения. Конечно, я сразу так не смогу. Но общаться готов. Корректно, спокойно и в рамках разумного, — сказал Сахаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.