«Чувствовал, что навёл шороху». Лыжник-юниор Сахаров — об успехах на взрослом уровне

Лидер юниорской сборной России по лыжным гонкам 18-летний Андрей Сахаров высказался об опыте участия во взрослых соревнованиях.

– В прошлом сезоне в той же Вершине Тёи парни из основного состава сборной России смотрели на тебя удивлённо, даже когда ты прибегал в топ-6, – да кто он такой? Сейчас все уже серьёзно относятся?

– Действительно, было такое. Взрослые ребята посматривали именно так, а я чувствовал, что навёл немного шороху. Но среди взрослых я засветился чуть раньше, когда выполнил мастера спорта в ноябре 2023 года на Хибинской гонке. Тогда финишировал шестым, а впереди были такие мощные парни, как Евгений Белов, Ермил Вокуев, Александр Гребенько, Андрей Алипкин. Вот тогда они реально удивились, что я, совсем ещё пацан, смог навязать им борьбу. Сейчас уже никто не удивляется. Мне кажется, уже относятся как к равному.

– А ты сам тоже равным им себя считаешь?

– Нет, я пока юниор, и моя задача – готовиться к своим стартам. Когда мне разрешают бегать со взрослыми, стараюсь показывать максимум и составлять им конкуренцию. У нас разные модели подготовки, они готовятся набрать лучшую форму к одному периоду, мы – к другому, — сказал Сахаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.