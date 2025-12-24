Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжник сборной России Сахаров: Большунов не очень разговорчивый, но доброжелательный

Лыжник сборной России Сахаров: Большунов не очень разговорчивый, но доброжелательный
Комментарии

Российский лыжник Андрей Сахаров рассказал о своих взаимоотношениях с Александром Большуновым и другими опытными лыжниками.

– Заслуженные и титулованные лыжники доброжелательно к тебе относятся?
– Да, всё в порядке. Савелий Коростелёв и Сергей Волков, которые близки мне по возрасту, всегда успеха желают. Если про самых взрослых, то самый доброжелательный – Саша Большунов. На этапе Кубка России в Тюмени был такой случай: я вышел из гостиничного номера в коридор, чтобы надеть ботинки и пойти на тренировку. Наклонился к полу и слышу: «О, здорово!» Поднимаю голову – Большунов. Я его даже не заметил, а он подошёл, руку протянул, спросил, как дела. Он очень доброжелательный парень. Ещё в прошлом году в Вершине Тёи он меня похвалил – было приятно, что лидер сборной России меня заметил.

– Тебя удивляют последние события, связанные с ним? Ситуация с Александром Бакуровым, заявления биатлонистов о том, что он с ними не здоровается, срыв на журналиста?
– Очень удивляют. Большунов не очень разговорчивый, но открытый и доброжелательный. Видимо, наслоилось всё, чтобы такое произошло. Цепь событий. Не собираюсь лезть в эту ситуацию, но со стороны выглядит, что внутри у него что-то случилось и он не выдержал, — сказал Сахаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
«Руки чешутся». Лидер юниорской сборной России по лыжам скоро поедет на Кубок мира?
Эксклюзив
«Руки чешутся». Лидер юниорской сборной России по лыжам скоро поедет на Кубок мира?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android