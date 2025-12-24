Лыжник сборной России Сахаров: Большунов не очень разговорчивый, но доброжелательный

Российский лыжник Андрей Сахаров рассказал о своих взаимоотношениях с Александром Большуновым и другими опытными лыжниками.

– Заслуженные и титулованные лыжники доброжелательно к тебе относятся?

– Да, всё в порядке. Савелий Коростелёв и Сергей Волков, которые близки мне по возрасту, всегда успеха желают. Если про самых взрослых, то самый доброжелательный – Саша Большунов. На этапе Кубка России в Тюмени был такой случай: я вышел из гостиничного номера в коридор, чтобы надеть ботинки и пойти на тренировку. Наклонился к полу и слышу: «О, здорово!» Поднимаю голову – Большунов. Я его даже не заметил, а он подошёл, руку протянул, спросил, как дела. Он очень доброжелательный парень. Ещё в прошлом году в Вершине Тёи он меня похвалил – было приятно, что лидер сборной России меня заметил.

– Тебя удивляют последние события, связанные с ним? Ситуация с Александром Бакуровым, заявления биатлонистов о том, что он с ними не здоровается, срыв на журналиста?

– Очень удивляют. Большунов не очень разговорчивый, но открытый и доброжелательный. Видимо, наслоилось всё, чтобы такое произошло. Цепь событий. Не собираюсь лезть в эту ситуацию, но со стороны выглядит, что внутри у него что-то случилось и он не выдержал, — сказал Сахаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.