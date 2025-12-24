Министр спорта России Михаил Дегтярёв обсудит возможное объединение зимних федераций. Решение будет в первой половине 2026 года.

«По зимним видам я уже говорил: с марта по май. Мы с федерациями ещё это обсудим, пока мы их настраиваем на подготовку к турнирам. Тоже возможно слияние. В лыжных видах одна федерация, вторая — всё, что связано со льдом. Будем их объединять. Как объединять, стоит ли это делать? Покажет время, пока не загадываем», — сказал Дегтярёв в интервью телеканалу «Россия 24».

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Позднее МОК смягчил свою позицию и рекомендовал допустить российских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе.