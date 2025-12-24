Скидки
«Чемодан. Вокзал». Лыжник Волков вернулся в Россию после тренировок в Европе

Российский лыжник Сергей Волков сообщил о возвращении в Россию после тренировок в Европе. Он примет участие в ближайшем этапе Кубка России — 2025/2026, который пройдёт в Кирово-Чепецке с 27 по 28 декабря.

«Чемодан. Вокзал. Аэропорт. Кирово-Чепецк. Увидимся на пятом этапе Кубка России и Гонке чемпионов Технониколь в Рязани!» — написал Волков в своём телеграм-канале.

На данный момент только два российских лыжника получили нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Ранее Волков сообщал, что также подал запрос на получение нейтрального статуса.

