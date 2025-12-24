Скидки
Фристайлистка Прусакова и ещё четыре российских спортсмена получили нейтральный статус

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) обновила список российских спортсменов, которые получили нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой организации. В список вошли: серебряный призёр чемпионата мира по фристайлу в дисциплине «биг‑эйр» Лана Прусакова, а также Дарья Мельчакова, Полина Рябова и Наталия Шерина, выступающие в ски-кроссе, горнолыжница Екатерина Ткаченко.

Также нейтральный статус был одобрен тренерам Егору Немтинову (лыжные гонки), Александре Купрейчик и Глебу Будорацкому (оба — горные лыжи).

Ранее нейтральный статус от FIS получили лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Спортсмены приняли участие на этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе.

Новости. Лыжи
Новости. Лыжи

