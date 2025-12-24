Скидки
«Рассматриваю его как шаг на пути к Олимпиаде». Эбба Андерссон — о «Тур де Ски» — 2026

Шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала, чем отличается турнир «Тур де Ски» от остальных стартов, отметив, что считает соревнования этого сезона важным этапом при подготовке к Олимпийским играм – 2026.

«Я как лыжница, которая любит длинные дистанции должна расставлять приоритеты, когда участвую в соревнованиях, считаю, что на «Тур де Ски» всё же много гонок без такой большой нагрузки, связанной с поездками и другими расходами, как во время обычного уикенда Кубка мира.

Рассматриваю «Тур де Ски» как шаг на пути к Олимпиаде. Ожидаю, что буду в хорошей форме, но пиковая форма должна прийти на месяц позже. Хочу чувствовать, что у меня достаточно энергии для соревнований, которые предстоят, чтобы её хватило, чтобы подняться как можно выше в зачёте», – приводит слова Андерссон Dagens Nyheter.

Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
