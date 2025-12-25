За сутки нейтральные статусы получили пять спортсменов и три тренера из России

Вчера, 24 декабря, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральные статусы российским спортсменам и специалистам, об этом сообщила пресс-служба организации.

В список вошли: серебряный призёр чемпионата мира по фристайлу в дисциплине «биг‑эйр» Лана Прусакова, а также Дарья Мельчакова, Полина Рябова и Наталия Шерина, выступающие в ски-кроссе, горнолыжница Екатерина Ткаченко.

Нейтральный статус также был одобрен тренерам Егору Немтинову (лыжные гонки), Александре Купрейчик и Глебу Будорацкому (оба — горные лыжи).

Ранее нейтральный статус от FIS получили лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Спортсмены приняли участие в этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе.