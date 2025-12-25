«Чувствовала только то, что хочу уехать оттуда». Карлссон — об опыте участия в ОИ-2022

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон поделилась воспоминаниями об Олимпийских играх – 2022 в Пекине. На Олимпиаде в Китае шведка выиграла бронзу в составе эстафетной команды Швеции.

«Я, по сути, чувствовала только одно — что хочу уехать оттуда. Помню, внутри было очень неприятное ощущение. Всё словно сводилось только к результату.

Тогда ты начинаешь чувствовать себя продуктом, будто ты просто вещь, которая должна показать его. Мне не нравится, когда всё становится настолько серьёзным.

Я чувствовала себя в каком-то смысле преданной спортом. Это было не тем ярким и позитивным опытом, который я себе представляла. Когда я вернулась домой, то была очень истощена психологически», – приводит слова Карлссон STV.