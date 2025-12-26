Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов примет участие в «Гонке чемпионов Технониколь», которая пройдёт в Рязани на стадионе «Алмаз» 3 и 4 января 2026 года. Об этом сообщил главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

«Александр Большунов планирует участвовать в «Гонке чемпионов» в Рязани», – приводит слова Бородавко «ВсеПроСпорт».

В соревнованиях примут участие по 20 представителей биатлона и лыжных гонок. Среди участников «Гонки чемпионов» заявлены:

биатлонисты: Елизавета Бурундукова, Тамара Дербушева, Кира Дюжева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Полина Плюснина, Виктория Сливко, Динара Смольская, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Дмитрий Лазовский, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Евгений Сидоров, Антон Смольский, Даниил Усов;

лыжники: Алёна Баранова, Лидия Горбунова, Евгения Крупицкая, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Анастасия Фалеева, Александр Большунов, Сергей Ардашев, Сергей Волков, Иван Горбунов, Артём Мальцев, Павел Соловьёв, Денис Спицов, Александр Терентьев, Константин Тиунов, Иван Якимушкин.