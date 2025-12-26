Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Посмотрим, как пойдёт». Коростелёв поделился впечатлениями перед стартом «Тур де Ски»

«Посмотрим, как пойдёт». Коростелёв поделился впечатлениями перед стартом «Тур де Ски»
Савелий Коростелёв
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о подготовке к многодневке «Тур де Ски» — 2026. Соревнования пройдут в Италии с 28 декабря по 4 января. Первые старты состоятся в Тоблахе.

«В целом всё хорошо. Недавно приехали в Тоблах, где будет проходить «Тур де Ски». Здесь порядка 20 км искусственного снега, в округе ничего нет кроме этой трассы. Тоблах считается трассой для российских спортсменов, потому что здесь длинные подъёмы, что больше подходит для нас. За себя сказать не могу, как прошла адаптация за две недели. Чувствую, что всё будет хорошо, но посмотрим, как пойдёт.

Сейчас основная задача — это стартовать, стартовать и стартовать. Каждая гонка помогает становиться лучше и лучше. Таким образом, к Олимпийским играм мы надеемся полностью адаптироваться», — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».

Календарь «Тур де Ски» - 2026
Материалы по теме
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android