«Посмотрим, как пойдёт». Коростелёв поделился впечатлениями перед стартом «Тур де Ски»

Российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о подготовке к многодневке «Тур де Ски» — 2026. Соревнования пройдут в Италии с 28 декабря по 4 января. Первые старты состоятся в Тоблахе.

«В целом всё хорошо. Недавно приехали в Тоблах, где будет проходить «Тур де Ски». Здесь порядка 20 км искусственного снега, в округе ничего нет кроме этой трассы. Тоблах считается трассой для российских спортсменов, потому что здесь длинные подъёмы, что больше подходит для нас. За себя сказать не могу, как прошла адаптация за две недели. Чувствую, что всё будет хорошо, но посмотрим, как пойдёт.

Сейчас основная задача — это стартовать, стартовать и стартовать. Каждая гонка помогает становиться лучше и лучше. Таким образом, к Олимпийским играм мы надеемся полностью адаптироваться», — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».