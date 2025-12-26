Скидки
Норвежка Лотта Уднес Венг снялась с «Тур де Ски» — 2026

Норвежка Лотта Уднес Венг снялась с «Тур де Ски» — 2026
Лотта Уднес Венг
Победительница этапа Кубка мира по лыжным гонкам норвежка Лотта Уднес Венг не примет участия в многодневке «Тур де Ски» — 2026. Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Спортсменка снялась с соревнований по болезни.

«Лотта проснулась 25 декабря с болью в горле и поэтому вынуждена отказаться от участия в нынешнем туре», — приводит слова врача сборной Норвегии Уве Ферагена VG.

Лотта Уднес Венг является чемпионкой мира по лыжным гонкам — 2017 среди юниоров в спринте. По итогам первых этапов олимпийского сезона-2025/2026 норвежская спортсменка занимает 46-е место в общем зачёте, набрав 114 очков.

