Норвежка Лотта Уднес Венг снялась с «Тур де Ски» — 2026

Победительница этапа Кубка мира по лыжным гонкам норвежка Лотта Уднес Венг не примет участия в многодневке «Тур де Ски» — 2026. Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Спортсменка снялась с соревнований по болезни.

«Лотта проснулась 25 декабря с болью в горле и поэтому вынуждена отказаться от участия в нынешнем туре», — приводит слова врача сборной Норвегии Уве Ферагена VG.

Лотта Уднес Венг является чемпионкой мира по лыжным гонкам — 2017 среди юниоров в спринте. По итогам первых этапов олимпийского сезона-2025/2026 норвежская спортсменка занимает 46-е место в общем зачёте, набрав 114 очков.