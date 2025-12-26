Скидки
Бородавко назвал имена спортсменов года в России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал лучших спортсменов года в России, отметив яркие выступления отечественных пловцов на чемпионате мира, а также успехи гимнастки Ангелины Мельниковой.

– Кого вы можете назвать спортсменом года в России?
– В этом году мне прежде всего запомнилось прекрасное выступление российских пловцов на чемпионате мира. Это и Кирилл Пригода, и Климент Колесников, Мирон Лифинцев. Две золотые медали чемпионата мира гимнастки Ангелины Мельниковой тоже очень значимы. Хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось таким событиям в нашем спорте. Если называть двоих, сказал бя, что спортсмены года – это Климент Колесников и Ангелина Мельникова, – приводит слова Бородавко «ВсеПроСпорт».

Колесников завоевал золотую медаль чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта на дистанции 50 м на спине, а Ангелина Мельникова выиграла личное многоборье и соревнования в опорном прыжке, а также стала серебряным призёром в упражнениях на брусьях на чемпионате мира, который проходил в Джакарте (Индонезия).

Комментарии
