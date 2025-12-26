«Худший финишный коридор в истории». Андерссон — о победе в скиатлоне на ЧМ—2025

Шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала, как она восприняла успех на чемпионате мира – 2025 по лыжным видам спорта, который проходил в норвежском Тронхейме. Шведка выиграла три золотые медали, особо отметив победу в гонке в скиатлоне над норвежкой Терезой Йохауг.

«Если быть честной, путь к чемпионату мира был далеко не идеальным. У меня было довольно неуверенное начало сезона, временами я сомневалась, способна ли вообще выиграть золото в Тронхейме.

Во время скиатлона, в зоне финиша, было здорово, потому что рядом была Моа Илар. Мы стояли и смотрели на большой экран с обратным отсчётом, переводили взгляд на финишный коридор и думали: «Это правда?» Но, возможно, это был худший финишный коридор в истории мира — совсем не такие трассы, к каким мы привыкли», – приводит слова Андерссон SVT.