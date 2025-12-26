Коростелёв рассказал, испытал ли давление во время общения с иностранцами на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелёв поделился впечатлением от общения с иностранными спортсменами. Он отметил, что давления с их стороны пока не было.

«Никакого давления со стороны спортсменов я не наблюдаю. Всё больше и больше ребят, с кем пересекался, общался, пока что никакого негатива нет, думаю, что его не будет», — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».

Коростелёв примет участие в многодневке «Тур де Ски» — 2026. Соревнования пройдут в Италии с 28 декабря по 4 января. Первые старты состоятся в Тоблахе. Ранее он отметил, что испытывает хорошие ощущения перед гонками и надеется, что на трассе в Тоблахе будут показаны хорошие результаты.