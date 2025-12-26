Скидки
Лыжи

«Немного испугался, услышав русскую речь». Коростелёв — о старте на Кубке мира в Давосе

Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, как его поддерживали российские и иностранные болельщики и спортсмены во время дебютного старта на Кубке мира – 2025/2026 в Давосе (Швейцария).

«В Давосе было достаточно много русских болельщиков, Никита Крюков приезжал. Перед спринтом я проводил вечернюю тренировку, когда катался с итальянцами, услышал русскую речь. Я немножко испугался, потому что это было немного неожиданно, ко мне обратились по имени, пожелали удачи на спринте. Были и иностранцы, которые не участвуют на Кубке мира, они тоже меня поддерживали», – приводит слова Коростелёва Матч ТВ.

Этап Кубка мира в Давосе проходил с 12 по 14 декабря. По итогам соревнований Коростелёв завоевал квоты на участие в Олимпийских играх – 2026 в спринте, гонке с раздельным стартом, скиатлоне и марафоне.

