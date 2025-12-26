Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Линн Сван снялась с «Тур де Ски» — 2026

Линн Сван снялась с «Тур де Ски» — 2026
Комментарии

Многократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван снялась с «Тур де Ски» — 2026 из-за дискомфорта в стопе, об этом сообщил тренер сборной Швеции Стефан Томсон.

«Мы приняли решение, что Линн пропустит тур в качестве меры предосторожности. Речь идёт о лёгком дискомфорте, вероятно, из-за защемлённого нерва. Но с учётом того, что у неё был хороший тренировочный период, мы не хотим рисковать и подвергать её той нагрузке, которую предполагает «Тур де Ски» в данный момент», – приводит слова Томсона SVT.

Сообщается, что место Сван в сборной Швеции на «Тур де Ски» – 2026 займёт Эвелина Круселль.

«Тур де Ски» — 2026 пройдёт в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме с 28 декабря 2025 по 4 января 2026 года.

Материалы по теме
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android