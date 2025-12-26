Скидки
Дмитрий Губерниев: я жду прорыва от Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026

Дмитрий Губерниев: я жду прорыва от Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026
Дмитрий Губерниев
Комментарии

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящего «Тур де Ски» — 2026, в котором примут участие россияне Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Он отметил, что спортсмены в первую очередь готовятся к ОИ-2026.

«Тур де Ски» — это подготовительный старт перед Олимпиадой. Там работают с нашими ребятами тренеры, пробуют различные моменты, тестируют лыжи, другие нюансы. Я не жду сейчас прорыва, а жду его на Олимпийских играх в Милане. Выходить на старт надо, конечно, с целью победы. Однако главный старт всё же Игры-2026, а не «Тур де Ски». Из этого надо исходить. В топ-10 они, конечно, будут попадать на «Туре», но это сейчас вообще не так важно», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Соревнования пройдут в Италии с 28 декабря по 4 января. Первые старты состоятся в Тоблахе.

«Посмотрим, как пойдёт». Коростелёв поделился впечатлениями перед стартом «Тур де Ски»
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
