Главная Лыжи Новости

Александр Большунов не выступит на пятом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Александр Большунов не выступит на пятом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке
Александр Большунов
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не примет участия в гонках пятого этапа Кубка России — 2025/2026 в Кирово-Чепецке. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Андрей Романов. Подробности отказа от участия спортсмена пока неизвестны.

Завтра, 27 декабря, в Кирово-Чепецке состоятся спринтерские гонки свободным стилем. Начало квалификации у мужчин — в 11:30 по московскому времени.

На данный момент Большунов идёт вторым в общем зачёте КР. Ранее стало известно, что он примет участие в «Гонке чемпионов Технониколь», которая пройдёт в Рязани на стадионе «Алмаз» 3 и 4 января 2026 года.

