FIS представила майки лидеров зачётов «Тур де Ски» — 2026

FIS представила майки лидеров зачётов «Тур де Ски» — 2026
Международная федерация лыжного спорта (FIS) представила майки лидеров лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2026. Жёлтую майку будет носить лидер общего зачёта, фиолетовую — лучший горный гонщик, а серая майка достанется лидеру спринтерского зачёта.

Фото: Пресс-служба FIS

«Тур де Ски» — 2026 пройдёт в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме с 28 декабря 2025 по 4 января 2026 года. В многодневке примут участие два российских лыжника — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева.

Победителями «Тур де Ски» прошлого сезона стали норвежцы Терезе Йохауг и Йоханнес Клебо. После третьего этапа Кубка мира — 2025/2026 лидерами общего зачёта являются американка Джессика Диггинс и норвежец Йоханнес Клебо.

