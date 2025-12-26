Определился состав сборной Германии на «Тур де Ски» — 2026

Немецкая федерация лыжных видов спорта опубликовала состав национальной команды на «Тур де Ски» — 2026. Соревнования пройдут в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме с 28 декабря 2025 по 4 января 2026 года.

Мужчины: Янош Бруггер, Фридрих Мох, Якоб Мох, Флориан Ноц, Аниан Зоссау-Дауберманн, Ян Штёльбен.

Женщины: Катрин Зауэрбрей, Софи Крель, Колетта Ридцек, Верена Вейт, Пия Финк, Тереза Фюрстенберг, Катарина Хенниг, Хелен Хоффман.

Победителями «Тур де Ски» прошлого сезона стали норвежцы Терезе Йохауг и Йоханнес Клебо. После третьего этапа Кубка мира — 2025/2026 лидерами общего зачёта являются американка Джессика Диггинс и норвежец Йоханнес Клебо.