Лыжные гонки, Кубок России, пятый этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 27 декабря, в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женский спринт. Начало квалификации — в 11:00 мск, финал начнётся не ранее 14:28. Трансляцию будет осуществлять сайт «Матч ТВ», а решающие забеги будут показаны в федеральном эфире.

Лыжные гонки. Кубок России, 5-й этап, Кирово-Чепецк. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Старт-лист (частично):

1. Анастасия Кириллова (Ханты-Мансийский АО-Югра).

4. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан).

6. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

7. Екатерина Никитина (Москва).

11. Арина Рощина (Тюменская область).

12. Алёна Баранова (Ленинградская область).

13. Татьяна Сорина (Тюменская область).

14. Елизавета Маслакова (Ленинградская область).

19. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

21. Милена Габушева (Республика Коми).

22. Алина Пеклецова (Волгоградская область).

27. Юлия Ступак (Республика Коми).

29. Лидия Горбунова (Республика Татарстан).

31. Мария Истомина (Ленинградская область).

32. Екатерина Смирнова (Тюменская область).