Лыжные гонки, Кубок России, пятый этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 27 декабря, в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской спринт. Начало квалификации — в 11:30 мск, финал начнётся не ранее 14:38. Трансляцию будет осуществлять сайт «Матч ТВ», а решающие забеги будут показаны в федеральном эфире.
Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Кирово-Чепецк. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Старт-лист (частично):
2. Владислав Осипов (Республика Татарстан).
4. Иван Якимушкин (Тюменская область).
8. Александр Терентьев (Тюменская область).
9. Иван Горбунов (Республика Татарстан).
11. Егор Митрошин (Ханты-Мансийский АО).
14. Сергей Забалуев (Республика Татарстан).
16. Сергей Волков (Республика Татарстан).
18. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).
22. Павел Соловьёв (Красноярский край).
23. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский AО).
24. Артём Мальцев (Тюменская область).
26. Илья Семиков (Республика Коми).
37. Алексей Червоткин (Тюменская область).
40. Денис Спицов (Тюменская область).