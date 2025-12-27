Лыжные гонки, Кубок России, пятый этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 27 декабря, в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужской спринт. Начало квалификации — в 11:30 мск, финал начнётся не ранее 14:38. Трансляцию будет осуществлять сайт «Матч ТВ», а решающие забеги будут показаны в федеральном эфире.

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Кирово-Чепецк. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Старт-лист (частично):

2. Владислав Осипов (Республика Татарстан).

4. Иван Якимушкин (Тюменская область).

8. Александр Терентьев (Тюменская область).

9. Иван Горбунов (Республика Татарстан).

11. Егор Митрошин (Ханты-Мансийский АО).

14. Сергей Забалуев (Республика Татарстан).

16. Сергей Волков (Республика Татарстан).

18. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

22. Павел Соловьёв (Красноярский край).

23. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский AО).

24. Артём Мальцев (Тюменская область).

26. Илья Семиков (Республика Коми).

37. Алексей Червоткин (Тюменская область).

40. Денис Спицов (Тюменская область).