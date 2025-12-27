«Ребят, всё у вас получится». Серохвостов поддержал Коростелёва и Непряеву перед спринтом

Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов поддержал Савелия Коростелёва и Дарью Непряеву перед спринтом многодневки «Тур де Ски» — 2026. Соревнования пройдут в Италии с 28 декабря по 4 января. Первые старты состоятся в Тоблахе. Ранее чат GPT ответил, что российским спортсменам будет тяжело пройти квалификацию в спринте.

«Как говорится: не верю рыбам и чату GPT. Ребят, всё у вас получится», — сказал Серохвостов в телеграм-канале «Комитет спортсменов».

Победителями «Тур де Ски» прошлого сезона стали норвежцы Терезе Йохауг и Йоханнес Клебо. После третьего этапа Кубка мира — 2025/2026 лидерами общего зачёта являются американка Джессика Диггинс и Клебо.