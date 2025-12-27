Бородавко объяснил, по какой причине Большунов не выступит на пятом этапе Кубка России

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов не выступит на пятом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кирово-Чепецке по состоянию здоровья.

«Александр пропустит этап из-за болезни, он дома. Сложно сказать, сколько потребуется времени на восстановление. Он не робот, запрограммировать невозможно», — приводит слова Бородавко ТАСС.

На данный момент Большунов идёт вторым в общем зачёте КР. Ранее стало известно, что он примет участие в «Гонке чемпионов Технониколь», которая пройдёт в Рязани на стадионе «Алмаз» 3 и 4 января 2026 года.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам завершится в воскресенье, 28 декабря.