Главная Лыжи Новости

Юлия Ступак не выступит в скиатлоне на этапе Кубка России в Кирово‑Чепецке

Олимпийская чемпионка 2022 года российская лыжница Юлия Ступак не выступит в скиатлоне на пятом этапе ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам в Кирово‑Чепецке. Спортсменка примет участие только в спринтерской гонке.

«Так как скиатлон уже не бегу, то сразу уезжаю к своему сыну и мужу. Очень хочу приехать на дачу, сходить в баньку, поесть оливье и заливное. Также стала подключать себе новогоднюю музыку, это плюс для настроения», — сказала Ступак в интервью «Матч ТВ».

Сегодня, 27 декабря, в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женский спринт. Начало квалификации — в 11:00 мск, финал начнётся не ранее 14:28.

