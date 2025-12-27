Скидки
«Он сказал «нет». Нейросеть оценила потенциал Непряевой и Коростелёва на «Тур де Ски»

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, что спросила у искусственного интеллекта, смогут ли она и её напарник по тренировочной группе Савелий Коростелёв пройти квалификацию в спринтерской гонке на предстоящем «Тур де Ски» в Италии, и получила отрицательный ответ.

«Я спросила у чата GPT, сможем ли мы сейчас с Савелием в Тоблахе пройти пролог в спринте — он сказал «нет», — сказала Непряева в видеосообщении, опубликованном в совместном телеграм-канале российских лыжников и биатлонистов.

На данный момент оба российских спортсмена находятся в итальянском Тоблахе. Они готовятся принять участие в «Тур де Ски», который начнётся в воскресенье, 28 декабря. Ранее на этапе Кубка мира в Давосе лыжники подтвердили квоты для участия в Олимпиаде-2026.

