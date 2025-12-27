Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Екатерина Булычева выиграла квалификацию спринта на этапе КР в Кирово-Чепецке

Екатерина Булычева выиграла квалификацию спринта на этапе КР в Кирово-Чепецке
Комментарии

Российская лыжница Екатерина Булычева выиграла квалификацию спринта свободным стилем в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. Она преодолела дистанцию за 3.27,16. Второе место заняла Екатерина Никитина с отставанием 0,48 секунды. Замкнула тройку лидеров Милена Габушева (+1,06).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
27 декабря 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Кирово-Чепецк. Спринт, классический стиль, женщины. Квалификация:

  1. Екатерина Булычева (Ленинградская область) — 3.27,16.
  2. Екатерина Никитина (Москва) +0,48.
  3. Милена Габушева (Республика Коми) +1,06.
  4. Татьяна Сорина (Тюменская область) +3,33.
  5. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +3,61.
Материалы по теме
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android