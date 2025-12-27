Екатерина Булычева выиграла квалификацию спринта на этапе КР в Кирово-Чепецке

Российская лыжница Екатерина Булычева выиграла квалификацию спринта свободным стилем в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. Она преодолела дистанцию за 3.27,16. Второе место заняла Екатерина Никитина с отставанием 0,48 секунды. Замкнула тройку лидеров Милена Габушева (+1,06).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Кирово-Чепецк. Спринт, классический стиль, женщины. Квалификация: