«Сам создал себе проблему». Вайцеховская — о частых болезнях Большунова

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о частых болезнях трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, который пропустит пятый этап Кубка России — 2025/2026 в Кирово-Чепецке.

«Интересно, сколько ещё времени должно пройти, чтобы ключевым моментом каждой лыжной гонки без Большунова не становилось его отсутствие? Хотя лично у меня мысли по этому поводу скорее грустные. Когда Саша начал часто болеть после абсолютно победного для себя российского сезона, я была склонна принять точку зрения его тренера Юрия Бородавко: мол, таким образом организм реагирует на предыдущее сверхнапряжение.

Сейчас же думаю, что в спорте не бывает ничего необъяснимого. Давно известно, например, что крайне опасно ездить на юг в несезон — возвращение в более холодный климат почти всегда сопровождается простудой. Саша же, насколько мне известно, между снежным сбором в Рамзау и следующим — в Ханты-Мансийске мотанулся отдохнуть с семьёй в Эмираты. И, отправившись с самолёта прямо в Ханты, где вообще был жёсткий минус, свалился в первый же день.

Сейчас Бородавко склонен списывать все проблемы со здоровьем на последствия той тяжёлой простуды, а на самом деле — человек сам создал себе проблему. А теперь да, разгребает последствия», — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.