«Знаю, какой будет ответ». Терентьев — о том, что не подал заявку на нейтральный статус

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский лыжник Александр Терентьев заявил, что не подавал заявку на получение статуса нейтрального спортсмена.

«Даже не подавал на нейтральный статус. Знаю, какой будет ответ, я по всем фронтам не прохожу. Понимаю Савелия Коростелёва и Дарья Непряеву. Если бы я был в их позиции, тоже подал бы на нейтральный статус и не думал о каких‑то осуждениях.

Для меня как человека, который привык, что допускают за счёт результата, это [условия допуска] полный бред», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Ранее российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, получившие в декабре 2025 года нейтральные статусы, подтвердили на этапе Кубка мира в Давосе квоты для участия в Олимпийских играх в Италии.