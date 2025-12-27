Биатлонист Андрей Вьюхин выиграл квалификацию спринта на этапе КР по лыжным гонкам

Российский биатлонист Андрей Вьюхин выиграл квалификацию спринта свободным стилем в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. Он преодолел дистанцию за 2.58,90. Второе место занял Денис Филимонов с отставанием 1,03 секунды. Замкнул тройку лидеров Алексей Распутин (+1,16).
Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский лыжник Александр Терентьев не прошёл в следующий этап. В прологе он занял 31-е место, это не позволило ему отобраться в четвертьфиналы.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Кирово-Чепецк. Спринт, классический стиль, мужчины. Квалификация:
- Андрей Вьюхин (Челябинская область) — 2.58,90.
- Денис Филимонов (Республика Татарстан) +1,03.
- Алексей Распутин (Москва) +1,16.
- Тихон Кочергин (Москва) +1,24.
- Максим Зубков (Мурманская область) +1,24.