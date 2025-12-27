Биатлонист Андрей Вьюхин выиграл квалификацию спринта на этапе КР по лыжным гонкам

Российский биатлонист Андрей Вьюхин выиграл квалификацию спринта свободным стилем в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. Он преодолел дистанцию за 2.58,90. Второе место занял Денис Филимонов с отставанием 1,03 секунды. Замкнул тройку лидеров Алексей Распутин (+1,16).

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский лыжник Александр Терентьев не прошёл в следующий этап. В прологе он занял 31-е место, это не позволило ему отобраться в четвертьфиналы.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Кирово-Чепецк. Спринт, классический стиль, мужчины. Квалификация:

Андрей Вьюхин (Челябинская область) — 2.58,90. Денис Филимонов (Республика Татарстан) +1,03. Алексей Распутин (Москва) +1,16. Тихон Кочергин (Москва) +1,24. Максим Зубков (Мурманская область) +1,24.