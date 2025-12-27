Скидки
Биатлонист Андрей Вьюхин выиграл квалификацию спринта на этапе КР по лыжным гонкам

Комментарии

Российский биатлонист Андрей Вьюхин выиграл квалификацию спринта свободным стилем в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. Он преодолел дистанцию за 2.58,90. Второе место занял Денис Филимонов с отставанием 1,03 секунды. Замкнул тройку лидеров Алексей Распутин (+1,16).

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский лыжник Александр Терентьев не прошёл в следующий этап. В прологе он занял 31-е место, это не позволило ему отобраться в четвертьфиналы.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
27 декабря 2025, суббота. 11:30 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Кирово-Чепецк. Спринт, классический стиль, мужчины. Квалификация:

  1. Андрей Вьюхин (Челябинская область) — 2.58,90.
  2. Денис Филимонов (Республика Татарстан) +1,03.
  3. Алексей Распутин (Москва) +1,16.
  4. Тихон Кочергин (Москва) +1,24.
  5. Максим Зубков (Мурманская область) +1,24.
