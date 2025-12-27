«С детства за Вьюхина». Коростелёв — о победе биатлониста в квалификации спринта

Российский лыжник Савелий Коростелёв отреагировал на то, что российский биатлонист Андрей Вьюхин неожиданно выиграл квалификацию спринта свободным стилем в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам.

«ХААХХАХАХАХАХАХААХ. С детства за Вьюхина», — написал Коростелёв на своей странице в социальных сетях.

Вьюхин преодолел дистанцию за 2.58,90. Второе место занял Денис Филимонов с отставанием 1,03 секунды. Замкнул тройку лидеров Алексей Распутин (+1,16). Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский лыжник Александр Терентьев не прошёл в следующий этап. В прологе он занял 31-е место, это не позволило ему отобраться в четвертьфиналы.