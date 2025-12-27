Терентьев кратко отреагировал на неудачное выступление в квалификации спринта

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский лыжник Александр Терентьев отреагировал на своё неудачное выступление в квалификации спринта свободным стилем в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. Терентьев не прошёл в следующий этап. В прологе он занял 31-е место, это не позволило ему отобраться в четвертьфиналы.

«Пу пу пу», — кратко отреагировал Терентьев в телеграм-канале «Комитет спортсменов».

Российский биатлонист Андрей Вьюхин выиграл квалификацию спринта. Он преодолел дистанцию за 2.58,90. Второе место занял Денис Филимонов с отставанием 1,03 секунды. Замкнул тройку лидеров Алексей Распутин (+1,16).