Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Терентьев кратко отреагировал на неудачное выступление в квалификации спринта

Терентьев кратко отреагировал на неудачное выступление в квалификации спринта
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский лыжник Александр Терентьев отреагировал на своё неудачное выступление в квалификации спринта свободным стилем в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. Терентьев не прошёл в следующий этап. В прологе он занял 31-е место, это не позволило ему отобраться в четвертьфиналы.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
27 декабря 2025, суббота. 11:30 МСК
Окончено

«Пу пу пу», — кратко отреагировал Терентьев в телеграм-канале «Комитет спортсменов».

Российский биатлонист Андрей Вьюхин выиграл квалификацию спринта. Он преодолел дистанцию за 2.58,90. Второе место занял Денис Филимонов с отставанием 1,03 секунды. Замкнул тройку лидеров Алексей Распутин (+1,16).

Материалы по теме
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android