Вьюхин — о победе в квалификации спринта: было бы глупо ехать и бороться за 30‑е места

Российский биатлонист Андрей Вьюхин оценил неожиданную победу в квалификации спринта свободным стилем на пятом этапе Кубка России — 2025/2026 по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке.

«Я же не просто так ради четвертьфинала поехал бы, проделал бы такой путь. Понятен такой ажиотаж, что биатлонист приехал к лыжникам. Было бы глупо ехать и бороться за 30‑е места», — сказал Вьюхин в эфире «Матч ТВ».

Вьюхин преодолел дистанцию за 2.58,90. Второе место занял Денис Филимонов с отставанием 1,03 секунды. Замкнул тройку лидеров Алексей Распутин (+1,16). Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский лыжник Александр Терентьев не прошёл в следующий этап.