Лыжи

Пантрина выиграла спринт свободным стилем на этапе КР в Кирово-Чепецке, Фалеева — третья

Комментарии

Российская лыжница Елизавета Пантрина одержала победу в спринте свободным стилем в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. В финальном забеге она преодолела дистанцию за 3.35,41. Второе место заняла Ксения Шорохова, которая отстала от лидера на 0,46 секунд. Замкнула тройку лидеров Анастасия Фалеева с отставанием 0,78.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
27 декабря 2025, суббота. 14:40 МСК
Окончено
1
Елизавета Пантрина
Тюменская область
3:35.41
2
Ксения Шорохова
Тюменская область
+0.46
3
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
+0.78

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Кирово-Чепецк. Спринт, свободный стиль, женщины. Финал:

1. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 3.35,49.

2. Ксения Шорохова (Тюменская область) +0,48.

3. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +0,78.

4. Алёна Баранова (Ленинградская область) +1,60.

5. Екатерина Булычева (Ленинградская область) +2,11.

