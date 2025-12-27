Пантрина выиграла спринт свободным стилем на этапе КР в Кирово-Чепецке, Фалеева — третья

Российская лыжница Елизавета Пантрина одержала победу в спринте свободным стилем в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. В финальном забеге она преодолела дистанцию за 3.35,41. Второе место заняла Ксения Шорохова, которая отстала от лидера на 0,46 секунд. Замкнула тройку лидеров Анастасия Фалеева с отставанием 0,78.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Кирово-Чепецк. Спринт, свободный стиль, женщины. Финал:

1. Елизавета Пантрина (Тюменская область) – 3.35,49.

2. Ксения Шорохова (Тюменская область) +0,48.

3. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +0,78.

4. Алёна Баранова (Ленинградская область) +1,60.

5. Екатерина Булычева (Ленинградская область) +2,11.