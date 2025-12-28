Где смотреть, во сколько начало спринта с участием Савелия Коростелёва на «Тур де Ски»

Сегодня, 28 декабря, в Тоблахе (Италия) пройдёт первый старт у мужчин в рамках многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в календарь Кубка мира. Турнир откроет спринт в свободном стиле, его квалификация начнётся в 14:20 мск, стадии на выбывание — в 16:40, а финал — в 17:45.

В квалификации примет участие 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв.

Коростелёв получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. Савелий успел выступить на предыдущем этапе КМ в Давосе. Он занял 52-е место в квалификации спринта свободным стилем, а в гонке с раздельным стартом на 10 км стал 25-м.