Горбунов выиграл спринт свободным стилем на этапе КР, в финишном створе опередив Ардашева

Комментарии

Российский лыжник Иван Горбунов выиграл спринт свободным стилем в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. Он преодолел дистанцию в финальном забеге за 3.05,41. Второе место занял Сергей Ардашев с отставанием 0,05 секунды. Замкнул тройку лидеров Константин Тиунов (+0,27).

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, российский биатлонист Андрей Вьюхин, неожиданно выигравший квалификацию этого спринта, не смог пробиться в полуфинальный забег.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
27 декабря 2025, суббота. 14:50 МСК
Окончено
1
Иван Горбунов
Республика Татарстан
3:05.41
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+0.05
3
Константин Тиунов
ХМАО-Югра
+0.36

