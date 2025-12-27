Горбунов выиграл спринт свободным стилем на этапе КР, в финишном створе опередив Ардашева

Российский лыжник Иван Горбунов выиграл спринт свободным стилем в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. Он преодолел дистанцию в финальном забеге за 3.05,41. Второе место занял Сергей Ардашев с отставанием 0,05 секунды. Замкнул тройку лидеров Константин Тиунов (+0,27).

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, российский биатлонист Андрей Вьюхин, неожиданно выигравший квалификацию этого спринта, не смог пробиться в полуфинальный забег.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Кирово-Чепецк. Спринт, классический стиль, мужчины. Финал:

1. Иван Горбунов (Республика Татарстан) – 3.05,50.

2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +0,05.

3. Константин Тиунов (Республика ХМАО-Югра) +0,27.

4. Денис Филимонов (Республика Татарстан) +0,31.

5. Никита Родионов (Нижегородская область — Мурманская область) +0,95.