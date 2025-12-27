«Доказала, кто такая Лиза». Пантрина — после победы в спринте на этапе в Кирово-Чепецке
Российская лыжница Елизавета Пантрина, выигравшая на пятом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке спринтерскую гонку с раздельным стартом свободным стилем, рассказала о своих эмоциях после победы.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 5, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
27 декабря 2025, суббота. 14:40 МСК
Окончено
1
Елизавета Пантрина
Тюменская область
3:35.41
2
Ксения Шорохова
Тюменская область
+0.46
3
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
+0.78
«Последний раз побеждала давно. В том сезоне было очень мало подиумов. Сейчас сосредоточилась под конец года. Хотелось Новый год отметить с хорошим результатом. Очень рада, что возвращаюсь в кондиции. В финале раньше чего‑то не хватало. Я разозлилась, показала и доказала, кто такая Лиза.
Мне нравится бегать коньковые спринты, потому что они у меня получаются. Попадаю в финалы. Мне нравится круг, он рабочий и тяжёлый, лыжи были великолепны. Спасибо Вите Головину», — сказала Пантрина в эфире «Матч ТВ».
