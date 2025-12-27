Сергей Ардашев прокомментировал второе место в спринте на этапе КР в Кирово-Чепецке

Российский лыжник Сергей Ардашев прокомментировал второе место в спринте свободным стилем в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. Он отстал от победителя Ивана Горбунова на 0,05 секунды. Замкнул тройку лидеров Константин Тиунов (+0,27).

«Вроде начал хорошо, но результат показал плохой. У меня всё‑таки хорошая форма. Я сегодня выдавал хорошие скорости, на финише проиграл совсем чуть‑чуть», — сказал Ардашев в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Кирово-Чепецк. Спринт, свободный стиль, мужчины. Финал:

1. Иван Горбунов (Республика Татарстан) – 3.05,50.

2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +0,05.

3. Константин Тиунов (Республика ХМАО-Югра) +0,27.