Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сергей Ардашев прокомментировал второе место в спринте на этапе КР в Кирово-Чепецке

Сергей Ардашев прокомментировал второе место в спринте на этапе КР в Кирово-Чепецке
Комментарии

Российский лыжник Сергей Ардашев прокомментировал второе место в спринте свободным стилем в Кирово-Чепецке в рамках пятого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. Он отстал от победителя Ивана Горбунова на 0,05 секунды. Замкнул тройку лидеров Константин Тиунов (+0,27).

«Вроде начал хорошо, но результат показал плохой. У меня всё‑таки хорошая форма. Я сегодня выдавал хорошие скорости, на финише проиграл совсем чуть‑чуть», — сказал Ардашев в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Кирово-Чепецк. Спринт, свободный стиль, мужчины. Финал:

1. Иван Горбунов (Республика Татарстан) – 3.05,50.
2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +0,05.
3. Константин Тиунов (Республика ХМАО-Югра) +0,27.

Материалы по теме
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android