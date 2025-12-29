Прямая видеотрансляция лыжной гонки «Тур де Ски» с участием Коростелёва начнётся в 13:35

Сегодня, 29 декабря, в 13:35 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция гонки «Тур де Ски» — 2025/2026 среди мужчин в классическом стиле на 10 км в итальянском Тоблахе. В соревновании примет участие российский лыжник Савелий Коростелёв.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.