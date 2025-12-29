Скидки
Главная Лыжи Новости

Тур де Ски 2025/2026: прямая трансляция мужской гонки с участием Савелия Коростелева в Тоблахе начнется в 13:35

Прямая видеотрансляция лыжной гонки «Тур де Ски» с участием Коростелёва начнётся в 13:35
Комментарии

Сегодня, 29 декабря, в 13:35 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция гонки «Тур де Ски» — 2025/2026 среди мужчин в классическом стиле на 10 км в итальянском Тоблахе. В соревновании примет участие российский лыжник Савелий Коростелёв.

Смотрите гонку здесь:
Прямые трансляции спорта
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 декабря 2025, понедельник. 13:45 МСК
Не началось

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026
Календарь этапов Кубка мира — 2025/2026
Возвращение России и исторический шанс для Клебо. Что нужно знать о «Тур де Ски» — 2026
