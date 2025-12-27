Австрийка Шайб одержала победу в гигантском слаломе на этапе КМ в Земмеринге

Австрийская горнолыжница Юлия Шайб одержала победу в соревнованиях по гигантскому слалому на этапе Кубка мира – 2025/2026 в Земмеринге (Австрия). Для Шайб эта победа стала третьей в карьере в рамках Кубков мира.

Шайб прошла дистанцию, показав в сумме двух спусков время равное 1.56,46 минуты. Второй на финише стала швейцарка Камиль Раст (+0,14), замкнула тройку лидеров шведка Сара Хектор, которая проиграла победительнице 0,40 секунды.

Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Земмеринг (Австрия). Женщины.

1. Юлия Шайб (Австрия) – 1.56,46.

2. Камиль Раст (Швейцария) – +0,14.

3. Сара Хектор (Швеция) – +0,40.

4. Валери Гренье (Канада) – +0,77.

5. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша) – +1,36.

6. Микаэла Шиффрин (США) – +1,45.