Австрийский горнолыжник Шварц стал победителем супергигантского слалома на КМ в Ливиньо

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 австрийский горнолыжник Марко Шварц одержал победу в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира – 2025/2026 в итальянском Ливиньо.

Шварц завершил спуск, остановив секундомер на отметке в 1.10,33 минуты. Вторым на финише стал швейцарец Алексис Монне, который уступил победителю 0,20 секунды. Замкнул тройку призёров ещё один швейцарский горнолыжник горнолыжник Франьо фон Алльмен (+0,25).

Горнолыжный спорт. Супергигантский слалом. Ливиньо (Италия). Мужчины.

1. Марко Шварц (Австрия) – 1.10,33.
2. Алексис Монне (Швейцария) +0,20
3. Франьо фон Алльмен (Швейцария) +0,25.
4. Марко Одерматт (Швейцария) +0,29.
5. Симон Йохер (Германия)/Доминик Парис (Италия) +0,31.

