Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев лидирует, Терентьев — второй

Лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в спринтерском зачёте Кубка России – 2025/2026. В его активе 212 очков после пяти гонок.

Вторую строчку занимает Александр Терентьев с результатом 152 очка. Тройку сильнейших замыкает Константин Тиунов (133). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропускает пятый этап Кубка России. В спринтерском зачёте он идёт 16-м с результатом 56 очков.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Спринтерский зачёт, мужчины:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 212 очков.

2. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 152.

3. Константин Тиунов (ХМАО-Югра) — 133.

4. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 129.

5. Данила Карпасюк (Челябинская область — Красноярский край) — 119.

6. Сергей Волков (Республика Татарстан) — 111.

7. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) — 107.

8. Никита Родионов (Нижегородская область — Мурманская область) — 100.

9. Егор Митрошин (Ханты-Мансийский АО — Югра) — 89.

10. Иван Безматерных (ЯНАО — Пермский край) — 73.

11. Савелий Коростелёв (Татарстан) – 72.

…

16. Александр Большунов (Татарстан) — 56.