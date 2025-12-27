Скидки
Лыжи

Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев лидирует, Терентьев — второй

Спринтерский зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев лидирует, Терентьев — второй
Комментарии

Лыжник Сергей Ардашев продолжает лидировать в спринтерском зачёте Кубка России – 2025/2026. В его активе 212 очков после пяти гонок.

Вторую строчку занимает Александр Терентьев с результатом 152 очка. Тройку сильнейших замыкает Константин Тиунов (133). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропускает пятый этап Кубка России. В спринтерском зачёте он идёт 16-м с результатом 56 очков.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Спринтерский зачёт, мужчины:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 212 очков.
2. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 152.
3. Константин Тиунов (ХМАО-Югра) — 133.
4. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 129.
5. Данила Карпасюк (Челябинская область — Красноярский край) — 119.
6. Сергей Волков (Республика Татарстан) — 111.
7. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) — 107.
8. Никита Родионов (Нижегородская область — Мурманская область) — 100.
9. Егор Митрошин (Ханты-Мансийский АО — Югра) — 89.
10. Иван Безматерных (ЯНАО — Пермский край) — 73.
11. Савелий Коростелёв (Татарстан) – 72.

16. Александр Большунов (Татарстан) — 56.

Календарь Кубка России - 2025/2026

